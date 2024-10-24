Туск в Белграде просил Вучича присоединиться к санкциям ЕС против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Сербию в четверг, 24 октября, провел переговоры с ее президентом Александаром Вучичем относительно европейской интеграции и войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

После переговоров, которые длились более четырех с половиной часов, Вучич поблагодарил Туска за "очень важные сообщения" о движении Сербии в Европейский Союз, которые "дали нам новую надежду".

В свою очередь польский премьер подчеркнул, что будущее расширение ЕС должно охватывать Сербию, "потому что без Сербии не существует полноценного ЕС", и анонсировал, что во время польского председательства в Совете ЕС "расширение, в частности будущее сотрудничество с Сербией, будет в центре моего внимания".

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Отдельно президент Сербии заявил, что во время переговоров поднималась тема войн в Украине и на Ближнем Востоке, и признал, что Туск выразил пожелание, чтобы Белград присоединился к санкциям, наложенным на Россию.

"Мы хорошо понимаем, почему у нас разные взгляды на отношения с Россией. Я еще больше ценю наше взаимопонимание, когда речь идет о таких вопросах, как гуманитарная помощь Украине, а также то, что мы можем обсуждать ситуацию на восточной границе Польши, Беларуси и России, имея иногда разные позиции, но со взаимным уважением и пониманием", – прокомментировал Туск.

Отметим, что на прошлой неделе президент Сербии провел первый за почти два с половиной года телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

По оценкам, с полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.