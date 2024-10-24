МКС: Монголія порушила свої зобов'язання, не арештувавши Путіна

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду підтвердила, що Монголія порушила зобов’язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши Владіміра Путіна за ордером МКС.

Про це йдеться в рішенні Палати від 24 жовтня, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Зазначається, що через відмову арештувати Путіна Монголія перешкодила МКС здійснювати свої функції та повноваження, причому імунітет глави держави не дозволяє ігнорувати ордер на арешт.

"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", – додали там.

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Зазначимо, що максимальне "покарання", яке загрожує Монголії за рішенням Асамблеї держав-учасниць – це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Водночас у 2024-му до Суду уперше в історії обрали представника Монголії, термін повноважень якого становитиме дев'ять років.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснили енергетичною залежністю від РФ.

Водночас Україна оголосила представниці монгольського МЗС демарш через невиконання ордеру МКС на арешт Путіна.

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.