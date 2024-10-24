МУС: Монголия нарушила свои обязательства, не арестовав Путина

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда подтвердила, что Монголия нарушила обязательства как государство-участник Римского статута, не арестовав Владимира Путина по ордеру МУС.

Соответствующее решение Палаты от 24 октября цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что из-за отказа арестовать Путина Монголия помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия, причем иммунитет главы государства не позволяет игнорировать ордер на арест.

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", – добавили там.

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Отметим, что максимальное "наказание", которое грозит Монголии по решению Ассамблеи государств-участников – это лишение процедурных возможностей вплоть до права предлагать кандидатуры новых судей МУС. В то же время в 2024-м в Суд впервые в истории избрали представителя Монголии, срок полномочий которого составит девять лет.

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснили энергетической зависимостью от РФ.

В то же время Украина объявила представительнице монгольского МИД демарш из-за невыполнения ордера МУС на арест Путина.

Больше об этом событии читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.