Міноборони Польщі: Незабаром країна розпочне будівництво системи захисту "Східний щит"

Голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що найближчими днями розпочнеться будівництво системи укріплень на східному кордоні Польщі "Східного щита".

Його цитує RMF24, передає "Європейська правда".

За словами очільника оборонного відомства країни, вже найближчими днями будуть зведені перші укріплення на східному фланзі НАТО.

"Східний щит" – це вже не просто план, припущення, постанова Ради міністрів. Після випробувань, які ми провели я можу сміливо сказати: найближчими днями розпочнеться будівництво "Східного щита", – повідомив він.

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Зауважимо, що за словами тимчасового повіреного Польщі в Україні Пйотра Лукасевича, "Східний щит" призначений для захисту від вторгнення з боку Росії й Білорусі й базується на українському досвіді.

Він акцентував, що цей проєкт – це продовження ідеї щодо підготовки території з точки зору укріплень, бар’єрів, укриттів і стійкості місцевих громад.

У жовтні заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму до 600 млн злотих.

Раніше стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.