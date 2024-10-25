Минобороны Польши: Вскоре страна начнет строительство системы защиты "Восточный щит"

Глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что в ближайшие дни начнется строительство системы укреплений на восточной границе Польши – "Восточного щита".

Его цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

По словам главы оборонного ведомства страны, уже в ближайшие дни будут возведены первые укрепления на восточном фланге НАТО.

"Восточный щит" – это уже не просто план, предположение, постановление Совета министров. После испытаний, которые мы провели, я могу смело сказать: в ближайшие дни начнется строительство "Восточного щита", – сообщил он.

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Заметим, что по словам временного поверенного Польши в Украине Петра Лукасевича, "Восточный щит" предназначен для защиты от вторжения со стороны России и Беларуси и базируется на украинском опыте.

Он акцентировал, что этот проект – это продолжение идеи по подготовке территории с точки зрения укреплений, барьеров, укрытий и устойчивости местных общин.

В октябре заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к Европейскому Союзу для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.