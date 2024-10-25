У Боснії назвали терактом смертельний напад на поліцейську дільницю

Напад підлітка на поліцейську дільницю у місті Босанська Крупа на північному заході Боснії, внаслідок якого загинув офіцер і ще один був поранений, представники влади назвали терактом.

Про це сказала генеральна прокурорка Меріма Месанович, яку цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Прокуратура, яка працює над встановленням мотиву і всіх обставин нападу, кваліфікувала його як терористичний напад.

"Неофіційно мотивом є напад на установу, тобто на поліцейський відділок як орган влади з метою залякування населення. Крім мотиву, буде перевірено, чи був нападник заохочений до цього і чи не стоять за ним якісь екстремістські групи", – сказала Месанович.

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У прокуратурі зазначили, що поранений офіцер був госпіталізований і перебуває у стабільному стані.

Начальник місцевої поліції Аднан Хабібія заявив, що влада здивована тим, що 14-річний підліток "наважився увійти до поліцейської дільниці і напасти на поліцейських".

Посадовці заявили, що не можуть розкрити більше деталей нападу, оскільки підозрюваний є неповнолітнім. Влада посилила заходи безпеки після атаки.

Повідомляли, що напередодні увечері підліток зарізав одного поліцейського і поранив іншого під час нападу на поліцейську дільницю в північно-західному боснійському місті Босанська Крупа.

Крім того, у четвер 34-річного громадянина Німеччини заарештували на Центральному вокзалі Берліна за підозрою в сприянні діяльності терористичній організації "Ісламська держава".