В Боснии назвали терактом смертельное нападение на полицейский участок

Нападение подростка на полицейский участок в городе Босанска Крупа на северо-западе Боснии, в результате которого погиб офицер и еще один был ранен, представители власти назвали терактом.

Об этом сказала генеральный прокурор Мерима Месанович, которую цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

Прокуратура, которая работает над установлением мотива и всех обстоятельств нападения, квалифицировала его как террористическое.

"Неофициально мотивом является нападение на учреждение, то есть на полицейский участок как орган власти с целью запугивания населения. Кроме мотива, будет проверено, был ли нападавший поощрен к этому и не стоят ли за ним какие-то экстремистские группы", – сказала Месанович.

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В прокуратуре отметили, что раненый офицер был госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Начальник местной полиции Аднан Хабибия заявил, что власти удивлены тем, что 14-летний подросток "осмелился войти в полицейский участок и напасть на полицейских".

Чиновники заявили, что не могут раскрыть больше деталей нападения, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним. Власти усилили меры безопасности после атаки.

Сообщалось, что накануне вечером подросток зарезал одного полицейского и ранил другого во время нападения на полицейский участок в северо-западном боснийском городе Босанска Крупа.

Кроме того, в четверг 34-летнего гражданина Германии арестовали на Центральном вокзале Берлина по подозрению в содействии деятельности террористической организации "Исламское государство".