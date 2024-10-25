У Боснії неповнолітній напав на поліцейську дільницю, внаслідок чого один правоохоронець загинув

Ввечері 24 жовтня підліток зарізав одного поліцейського і поранив іншого під час нападу на поліцейську дільницю в північно-західному боснійському місті Босанська Крупа.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на низку місцевих ЗМІ, передає "Європейська правда".

Як пише агентство, напад стався після 22:00 у Босанській Крупі у четвер, 24 жовтня. Правоохоронці заарештували хлопця.

Реклама:

"Неповнолітній увійшов до поліцейської дільниці і вдарив ножем двох поліцейських. Один з них загинув, а інший перебуває у стабільному стані", – проінформував міністр внутрішніх справ БіГ Рамо Ісак.

Водночас Ісак не зміг надати більше інформації, оскільки нападник неповнолітній.

Представник місцевої поліції заявив, що рівень безпеки в маленькому містечку на березі річки Уна буде підвищено.

Напередодні 34-річного громадянина Німеччини заарештували на Центральному вокзалі Берліна за підозрою в сприянні діяльності терористичній організації "Ісламська держава".

А раніше росіянину, який навесні смертельно поранив ножем двох українських військових у Німеччині, які відновлювалися після операцій, висунули звинувачення у вбивстві.