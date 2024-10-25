У Франції арештували сімох осіб, які погрожували творцю церемонії відкриття Олімпіади
Французька влада заявила в п'ятницю, що висунула звинувачення сімом особам у зв'язку з кампанією кібербулінгу, спрямованою проти Томаса Джоллі – хореографа, який працював на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Джоллі став мішенню онлайн-кампанії цькування, гомофобних і антисемітських образ, причиною якої стала суперечлива сцена під назвою "Святкування", яку показали під час церемонії відкриття Олімпіади.
Хореограф влітку подав скаргу, після якої прокуратура Парижа розпочала розслідування.
Цієї п’ятниці прокуратура заявила, що ці арешти є лише "першою хвилею" затримань, і очікується, що їх буде більше.
Семеро обвинувачених, віком від 22 до 79 років, звинувачуються у погрозах вбивством, образах при обтяжувальних обставинах і кібербулінгу, що загрожує їм тюремним ув'язненням і значними штрафами.
Нагадаємо, хореограф церемонії відкриття Олімпійських ігор Томас Джоллі почав отримувати погрози у соціальних мережах після того, як сцена під назвою "Святкування" викликала широке обурення.
На його захист став президент Франції Емманюель Макрон, який заявив, що обурений цими погрозами, а також мер Парижа Анн Ідальго.