У Франції арештували сімох осіб, які погрожували творцю церемонії відкриття Олімпіади

Французька влада заявила в п'ятницю, що висунула звинувачення сімом особам у зв'язку з кампанією кібербулінгу, спрямованою проти Томаса Джоллі – хореографа, який працював на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Джоллі став мішенню онлайн-кампанії цькування, гомофобних і антисемітських образ, причиною якої стала суперечлива сцена під назвою "Святкування", яку показали під час церемонії відкриття Олімпіади.

Хореограф влітку подав скаргу, після якої прокуратура Парижа розпочала розслідування.

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Цієї п’ятниці прокуратура заявила, що ці арешти є лише "першою хвилею" затримань, і очікується, що їх буде більше.

Семеро обвинувачених, віком від 22 до 79 років, звинувачуються у погрозах вбивством, образах при обтяжувальних обставинах і кібербулінгу, що загрожує їм тюремним ув'язненням і значними штрафами.

Нагадаємо, хореограф церемонії відкриття Олімпійських ігор Томас Джоллі почав отримувати погрози у соціальних мережах після того, як сцена під назвою "Святкування" викликала широке обурення.

На його захист став президент Франції Емманюель Макрон, який заявив, що обурений цими погрозами, а також мер Парижа Анн Ідальго.