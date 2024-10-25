Во Франции арестовали семь человек, угрожавших создателю церемонии открытия Олимпиады

Французские власти заявили в пятницу, что выдвинули обвинения семи лицам в связи с кампанией кибербуллинга, направленной против Томаса Джолли – хореографа, работавшего на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Джолли стал мишенью онлайн-кампании травли, гомофобных и антисемитских оскорблений, причиной которой стала противоречивая сцена под названием "Празднование", показанная во время церемонии открытия Олимпиады.

Хореограф летом подал жалобу, после которой прокуратура Парижа начала расследование.

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В эту пятницу прокуратура заявила, что эти аресты являются лишь "первой волной" задержаний, и ожидается, что их будет больше.

Семеро обвиняемых, в возрасте от 22 до 79 лет, обвиняются в угрозах убийством, оскорблениях при отягчающих обстоятельствах и кибербуллинге, что грозит им тюремным заключением и значительными штрафами.

Напомним, хореограф церемонии открытия Олимпийских игр Томас Джолли начал получать угрозы в социальных сетях после того, как сцена под названием "Празднование" вызвала широкое возмущение.

На его защиту стал президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил, что возмущен этими угрозами, а также мэр Парижа Анн Идальго.