Ресторани, готелі та кафе країн Балтії протестуватимуть проти високих податків

Ресторани, готелі та кафе Литви готуються до акції протесту у Вільнюсі наступного четверга проти підвищення податків – подібні акції заплановані в Естонії та Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Евалда Шишкаускене, голова Литовської асоціації готелів і ресторанів, організаторка протесту в Литві, повідомила, що представники сфери гостинності зберуться перед будівлею уряду у Вільнюсі.

Крім того, під час протесту в ресторанах і кафе буде відтворюватися запис, що висвітлює поточну ситуацію в секторі.

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"Латвійці протестуватимуть біля Сейму (в Ризі), а естонці – у всіх ресторанах. Ми всі будемо протестувати одночасно", – сказала Шишкаускене в інтерв'ю BNS.

У той час як естонські ресторани припинять роботу на 20 хвилин, литовські вирішили не наслідувати їхній приклад, оскільки, за словами голови асоціації, це мало б занадто великий вплив на їхній сектор, який і без того перебуває у скрутному становищі.

"Споживання і так різко впало, і якщо ми налякаємо людей, щоб вони закрилися (на час протесту), вони можуть негайно збанкрутувати. Ситуація настільки жахлива, що ви навіть не можете собі уявити", – сказала вона.

Згідно з офіційною статистикою, сукупні продажі литовських ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування за січень-серпень 2024 року скоротилися на 7,3 відсотка в річному обчисленні до 1,056 мільярда євро, не враховуючи ПДВ.

Ставка ПДВ для закладів громадського харчування була знижена до 9 відсотків у липні 2021 року, щоб допомогти бізнесу, який постраждав від пандемії коронавірусу. Але на початку цього року вона була знову підвищена до стандартного 21 відсотка.

Як повідомляли, Сейм Литви у липні схвалив поправки до закону про пакування та поводження з відходами, які забороняють використання пластикового посуду у кафе та ресторанах.

Тим часом в Естонії запропонували відмовитись від паперових чеків і рахунків.