У США хочуть оснастити кораблі ракетами Patriot через побоювання гіперзвукової зброї Китаю

Військово-морські сили США просуваються план озброєння деяких своїх кораблів ракетами-перехоплювачами Patriot, побоюючись, що Китай розгорне гіперзвукову зброю для потоплення кораблів у Тихому океані.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, інформує "Європейська правда".

Один з представників галузі заявив, що розміщення на борту кораблів ВМС високоманеврених ракет перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються в США в основному наземними військами, передбачає розвиток китайських ракетних технологій, включно з використанням високоманевреної гіперзвукової зброї.

Інтеграція ракет виробництва Lockheed Martin в систему протиповітряної оборони кораблів відбувається на тлі зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай швидко модернізує свої збройні сили, а також у зв'язку з успішними зусиллями з протиракетної оборони в Україні та на Близькому Сході.

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"Дорожня карта розвитку вимагає додаткових випробувань, які включатимуть запуск PAC-3 MSE з корабля і перевірку зв'язку з радаром SPY-1", – сказав агентству представник ВМС США.

Нагадаємо, влітку Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також у серпні стало відомо, що НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.