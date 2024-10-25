В США хотят оснастить корабли ракетами Patriot из-за опасений гиперзвукового оружия Китая

Военно-морские силы США продвигают план вооружения некоторых своих кораблей ракетами-перехватчиками Patriot, опасаясь, что Китай развернет гиперзвуковое оружие для потопления кораблей в Тихом океане.

Об этом агентству Reuters сообщили источники, информирует "Европейская правда".

Один из представителей отрасли заявил, что размещение на борту кораблей ВМС высокоманевренных ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются в США в основном наземными войсками, предусматривает развитие китайских ракетных технологий, включая использование высокоманевренного гиперзвукового оружия.

Интеграция ракет производства Lockheed Martin в систему противовоздушной обороны кораблей происходит на фоне роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай быстро модернизирует свои вооруженные силы, а также в связи с успешными усилиями по противоракетной обороне в Украине и на Ближнем Востоке.

Реклама:

"Дорожная карта развития требует дополнительных испытаний, которые будут включать запуск PAC-3 MSE с корабля и проверку связи с радаром SPY-1", – сказал агентству представитель ВМС США.

Напомним, летом Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также в августе стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.