У Празі заборонять вуличні виступи з тваринами

У Празі заборонять вуличні художні виступи з тваринами – відповідну поправку схвалили місцеві депутати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Заборона набуде чинності, щойно її опублікують у збірнику нормативних правових актів. Це відбудеться приблизно через два тижні.

Поправка покликана, серед іншого, запобігти жорстокому поводженню з тваринами, підвищити безпеку місцевих жителів і туристів, а також допомогти боротися з організованим жебрацтвом.

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Мерія також мала намір заборонити жебракування в супроводі тварин, але зіткнулася з проблемами з Міністерством внутрішніх справ. Відомство вважає жебракування правом, і заборонити його в усьому місті неможливо, а тільки в певних місцях.

Відповідно до міської постанови, Прага вже карає людей, які пропонують туристам фотографуватися з дикими тваринами на вулицях. Однак це не стосується собак, яких активно не примушують до будь-якої діяльності чи контакту з людьми, і які не потрапляють до категорії диких тварин, до яких застосовуються суворіші правила.

У жовтні Прага заборонила так звані барні тури (pub crawl) – відвідування низки барів протягом нічного часу, які часто організовують туристичні компанії.

А польський Краків заборонив продаж алкоголю на АЗС і в магазинах у нічний час.