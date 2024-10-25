У Празі заборонять вуличні виступи з тваринами
У Празі заборонять вуличні художні виступи з тваринами – відповідну поправку схвалили місцеві депутати.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.
Заборона набуде чинності, щойно її опублікують у збірнику нормативних правових актів. Це відбудеться приблизно через два тижні.
Поправка покликана, серед іншого, запобігти жорстокому поводженню з тваринами, підвищити безпеку місцевих жителів і туристів, а також допомогти боротися з організованим жебрацтвом.
Мерія також мала намір заборонити жебракування в супроводі тварин, але зіткнулася з проблемами з Міністерством внутрішніх справ. Відомство вважає жебракування правом, і заборонити його в усьому місті неможливо, а тільки в певних місцях.
Відповідно до міської постанови, Прага вже карає людей, які пропонують туристам фотографуватися з дикими тваринами на вулицях. Однак це не стосується собак, яких активно не примушують до будь-якої діяльності чи контакту з людьми, і які не потрапляють до категорії диких тварин, до яких застосовуються суворіші правила.
У жовтні Прага заборонила так звані барні тури (pub crawl) – відвідування низки барів протягом нічного часу, які часто організовують туристичні компанії.
А польський Краків заборонив продаж алкоголю на АЗС і в магазинах у нічний час.