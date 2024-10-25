В Праге запретят уличные выступления с животными

В Праге запретят уличные художественные выступления с животными – соответствующую поправку одобрили местные депутаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Запрет вступит в силу, как только его опубликуют в сборнике нормативных правовых актов. Это произойдет примерно через две недели.

Поправка призвана, среди прочего, предотвратить жестокое обращение с животными, повысить безопасность местных жителей и туристов, а также помочь бороться с организованным попрошайничеством.

Реклама:

Мэрия также намеревалась запретить попрошайничество в сопровождении животных, но столкнулась с проблемами с Министерством внутренних дел. Ведомство считает попрошайничество правом, и запретить его во всем городе невозможно, а только в определенных местах.

Согласно городскому постановлению, Прага уже наказывает людей, которые предлагают туристам фотографироваться с дикими животными на улицах. Однако это не касается собак, которых активно не принуждают к какой-либо деятельности или контакта с людьми, и которые не попадают в категорию диких животных, к которым применяются строгие правила.

В октябре Прага запретила так называемые барные туры (pub crawl) – посещение ряда баров в течение ночного времени, которые часто организуют туристические компании.

А польский Краков запретил продажу алкоголя на АЗС и в магазинах в ночное время.