В ЄС відреагували на призначення дати виборів Лукашенка у Білорусі

В ЄС, коментуючи наміри режиму Александра Лукашенка провести президентські "вибори" 26 січня 2025 року, заявили, що в Білорусі нема умов для чесного і вільного волевиявлення.

Про це у коментарі виданню "Позірк" заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Євросоюз "бере до відома оголошення дати так званих виборів у Білорусі".

Стано додав, що реижем Лукашенка "не продемонстрував жодних ознак того, що планує запросити місію БДІПЛ ОБСЄ для спостереження за так званими виборами".

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"Очевидно, що жодна з реальних опозиційних сил не буде допущена до участі в них", – зазначив представник Єврокомісії.

Стано додав, що Світлана Тихановська "є лідером білоруських демократичних сил" і Євросоюз "продовжуватиме тісно співпрацювати з нею та з усіма представниками білоруських демсил і громадянського суспільства".

"На нашу думку, захід, оголошений на 26 січня, не матиме жодного впливу на її роль як лідера білоруських демократичних сил", – сказав Стано.

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до наміру Лукашенка балотуватися на сьомий термін, він нагадав, що ЄС "не визнав фальсифікованих результатів президентських виборів 2020 року".

"Отже, Александр Лукашенко не має жодної демократичної легітимності", – резюмував Стано.

Нагадаємо, у середу на засіданні Палати представників Білорусі вирішили провести "президентські вибори" 26 січня 2025 року.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Йдеться про зміни за підсумками "конституційного референдуму" у лютому 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня Лукашенко слідом за Путіним "лякав" Захід ядерною зброєю та розповідав про "червоні лінії".

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