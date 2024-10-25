В ЕС отреагировали на назначение даты выборов Лукашенко в Беларуси

В ЕС, комментируя намерения режима Александра Лукашенко провести президентские "выборы" 26 января 2025 года, заявили, что в Беларуси нет условий для честного и свободного волеизъявления.

Об этом в комментарии изданию "Позірк" заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Евросоюз "принимает к сведению объявление даты так называемых выборов в Беларуси".

Стано добавил, что реижем Лукашенко "не продемонстрировал никаких признаков того, что планирует пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за так называемыми выборами".

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"Очевидно, что ни одна из реальных оппозиционных сил не будет допущена к участию в них", – отметил представитель Еврокомиссии.

Стано добавил, что Светлана Тихановская "является лидером белорусских демократических сил" и Евросоюз "будет продолжать тесно сотрудничать с ней и со всеми представителями белорусских демсил и гражданского общества".

"По нашему мнению, мероприятие, объявленное на 26 января, не будет иметь никакого влияния на ее роль как лидера белорусских демократических сил", – сказал Стано.

Отвечая на вопрос об отношении к намерению Лукашенко баллотироваться на седьмой срок, он напомнил, что ЕС "не признал фальсифицированных результатов президентских выборов 2020 года".

"Следовательно, Александр Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности", – резюмировал Стано.

Напомним, в среду на заседании Палаты представителей Беларуси решили провести "президентские выборы" 26 января 2025 года.

Как известно, после фальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.

Напомним, в конце сентября Лукашенко вслед за Путиным "пугал" Запад ядерным оружием и рассказывал о "красных линиях".

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