В ЕС отреагировали на назначение даты выборов Лукашенко в Беларуси
В ЕС, комментируя намерения режима Александра Лукашенко провести президентские "выборы" 26 января 2025 года, заявили, что в Беларуси нет условий для честного и свободного волеизъявления.
Об этом в комментарии изданию "Позірк" заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".
По его словам, Евросоюз "принимает к сведению объявление даты так называемых выборов в Беларуси".
Стано добавил, что реижем Лукашенко "не продемонстрировал никаких признаков того, что планирует пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за так называемыми выборами".
"Очевидно, что ни одна из реальных оппозиционных сил не будет допущена к участию в них", – отметил представитель Еврокомиссии.
Стано добавил, что Светлана Тихановская "является лидером белорусских демократических сил" и Евросоюз "будет продолжать тесно сотрудничать с ней и со всеми представителями белорусских демсил и гражданского общества".
"По нашему мнению, мероприятие, объявленное на 26 января, не будет иметь никакого влияния на ее роль как лидера белорусских демократических сил", – сказал Стано.
Отвечая на вопрос об отношении к намерению Лукашенко баллотироваться на седьмой срок, он напомнил, что ЕС "не признал фальсифицированных результатов президентских выборов 2020 года".
"Следовательно, Александр Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности", – резюмировал Стано.
Напомним, в среду на заседании Палаты представителей Беларуси решили провести "президентские выборы" 26 января 2025 года.
Как известно, после фальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.
Напомним, в конце сентября Лукашенко вслед за Путиным "пугал" Запад ядерным оружием и рассказывал о "красных линиях".
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