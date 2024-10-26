CNN: У США заявили, що удари Ізраїлю по Ірану були ретельно підготовлені

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що удари Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку Ірану були "дуже ретельно підготовлені".

Про це у коментарі телеканалу CNN розповів неназваний представник президентської адміністрації, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника телеканалу, під час атаки Ізраїль націлився на військові об’єкти Ірану.

"Вона (атака – Ред.) була широкою. Воно було прицільною. Вона була точною. Вона була спрямована проти військових об'єктів по всьому Ірану. Вона була дуже ретельно підготовлена за багатьма напрямками. І знову ж таки, я думаю, що вона була розрахована на ефективність", – сказав посадовець.

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Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".