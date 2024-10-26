CNN: В США заявили, что удары Израиля по Ирану были тщательно подготовлены

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что удары Израиля в ответ на ракетную атаку Ирана были "очень тщательно подготовлены".

Об этом в комментарии телеканалу CNN рассказал неназванный представитель президентской администрации, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника телеканала, во время атаки Израиль нацелился на военные объекты Ирана.

"Она (атака – Ред.) была широкой. Оно было прицельной. Она была точной. Она была направлена против военных объектов по всему Ирану. Она была очень тщательно подготовлена по многим направлениям. И опять же, я думаю, что она была рассчитана на эффективность", – сказал чиновник.

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Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".