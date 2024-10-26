Постпред України: Гутерріш порушив лінію ООН щодо підтримки МКС, зустрівшись із Путіним

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що візит генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша до Росії та зустріч з Владіміром Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Сергій Кислиця навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт – як у випадку з правителем Росії Владіміром Путіним. Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутерріша на посаді Пан Гі Мун.

«Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет… Від ООН вимагається утримуватися від будь-яких дій, які… pic.twitter.com/VIgsLv5KEy Реклама: October 26, 2024

У цитованому уривку зазначається, що може статися так, що особи, щодо яких є ордер Міжнародного кримінального суду, будуть цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет.

"Угода щодо відносин між ООН і МКС вимагає, що ООН має утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет їхніх рішень", – йдеться у фрагменті.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш цього тижня поїхав до російської Казані на саміт БРІКС і зустрічався там з правителем Росії Владіміром Путіним.

В МЗС України дорікнули йому за цей крок, нагадавши, що генсек не захотів брати участі у першому Саміті миру у Швейцарії.

Гутерріш після поїздки заявив, що під час візиту закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, а на зустрічі з Путіним наголошував, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права, та закликав гарантувати безпеку судноплавства у Чорному морі задля глобальної продовольчої безпеки.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський не погодився на візит генсека ООН до Києва через його поїздку в Росію.