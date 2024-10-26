Постпред Украины: Гутерриш нарушил линию ООН по поддержке МУС, встретившись с Путиным

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что визит генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в Россию и встреча с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Сергей Кислица привел фрагмент руководящих рекомендаций относительно потенциальных встреч между представителями секретариата ООН и лицами, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест – как в случае с правителем России Владимиром Путиным. Эти руководящие указания утвердил предшественник Гутерриша на посту Пан Ги Мун.

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«Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет… Від ООН вимагається утримуватися від будь-яких дій, які… pic.twitter.com/VIgsLv5KEy – Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) October 26, 2024

В цитируемом отрывке отмечается, что может случиться так, что лица, в отношении которых есть ордер Международного уголовного суда, будут целенаправленно добиваться встречи с официальными лицами ООН для того, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МУС и попытаться подорвать его авторитет.

"Соглашение об отношениях между ООН и МУС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности Суда и его различных органов, включая прокурора, или подорвать авторитет их решений", – говорится во фрагменте.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе поехал в российскую Казань на саммит БРИКС и встречался там с правителем России Владимиром Путиным.

В МИД Украины упрекнули его за этот шаг, напомнив, что генсек не захотел участвовать в первом Саммите мира в Швейцарии.

Гутерриш после поездки заявил, что во время визита призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, а на встрече с Путиным отмечал, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права, и призвал гарантировать безопасность судоходства в Черном море для глобальной продовольственной безопасности.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский не согласился на визит генсека ООН в Киев из-за его поездки в Россию.