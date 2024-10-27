Орбан собрался в Грузию, где назревают протесты из-за "украденных выборов"

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, планирует поездку в Грузию в понедельник после выборов, на которых и проевропейская оппозиция, и партия власти заявили о своей победе.

О планах Орбана агентству Bloomberg стало известно из собственных источников, также об этом позже сообщили в грузинском правительстве, пишет "Европейская правда".

Собеседниками агентства, которые говорили на условиях анонимности, предупредили, что планы Орбана еще дорабатываются и могут измениться.

Орбан, который на ротационной основе председательствует в Европейском Союзе, поспешил поздравить партию власти "Грузинскую мечту" с победой в социальной сети X в субботу. Он стал первым лидером ЕС который это сделал еще до того, как были подсчитаны голоса. ЕС до сих пор не обнародовал свою официальную оценку по выборам, на которых международные наблюдатели заявили о серьезных нарушениях.

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Виктор Орбан вызвал возмущение во многих столицах ЕС в начале июля после своих "миротворческих поездок" в Москву на встречу с лидером России Владимиром Путиным, а также Китая и США, где он встретился с Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Миша Пейкришвили подтвердил, что премьер-министр Венгрии прибудет в Тбилиси в понедельник, но не предоставил дополнительных деталей относительно цели визита или повестки дня. Правительство Венгрии не ответило на запрос о комментарии.

Издание Formula привело сообщение правительства, в котором отмечено, что Орбана в Тбилиси 29 октября примет премьер Ираклий Кобахидзе. Встречи состоятся с глазу на глаз и в расширенном составе, после чего Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбани сделают совместные заявления для СМИ.

Виктор Орбан является ближайшим в ЕС союзником действующей пророссийской власти Грузии.

"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах, которые, по словам проевропейской оппозиции, были сфальсифицированы. Международные наблюдатели также обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.