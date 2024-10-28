Лідер опозиції Німеччини називає підтримку України умовою для участі в коаліції у Тюрингії

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що його партія не збирається йти на поступки за низкою принципових питань, у тому числі щодо підтримки України, для формування коаліції у Тюрингії з партією "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Мерц заявив, що у коаліційних перемовинах після виборів у Саксонії і Тюрингії ХДС визначив принципи, якими не може поступатися.

"Не буде ніяких розворотів від НАТО і розвороту від підтримки України", – сказав він, додавши, що таким принциповим пунктом є також тісна співпраця з ЄС.

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Мерц підкреслив, що перемовини можна вести щодо питань земельної політики, але не цих ключових принципів.

Він додав, що якщо в альянсі Вагенкнехт не погодяться на принципи ХДС, то вона може формувати земельний уряд з ультраправою "АдН".

Раніше у жовтні ХДС, партія Сари Вагенкнехт і СДПН у Тюрингії підбили підсумки перемовин про можливість формування коаліції.

Консерватори в Саксонії, де також завершились попередні перемовини, підтримали переговори про коаліцію з "подругою Путіна".

Про наслідки місцевих виборів на сході Німеччини детально читайте у статті - Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна"