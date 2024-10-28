Лидер оппозиции Германии назвал поддержку Украины условием участия в коалиции в Тюрингии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что партия не собирается идти на уступки по ряду принципиальных вопросов, в том числе по поддержке Украины, для формирования коалиции в Тюрингии с партией "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Мерц заявил, что в коалиционных переговорах после выборов в Саксонии и Тюрингии ХДС определил принципы, которыми не может уступать.

"Не будет никаких разворотов от НАТО и разворота от поддержки Украины", – сказал он, добавив, что таким принципиальным пунктом является также тесное сотрудничество с ЕС.

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Мерц подчеркнул, что переговоры можно вести по вопросам земельной политики, но не этих ключевых принципах.

Он добавил, что если в альянсе Вагенкнехт не согласятся на принципы ХДС, то она может формировать земельное правительство с ультраправой "АдН".

Ранее в октябре ХДС, партия Сары Вагенкнехт и СДПГ в Тюрингии подвели итоги переговоров о возможности формирования коалиции.

Консерваторы в Саксонии, где также завершились предварительные переговоры, поддержали переговоры о коалиции с "подругой Путина".

О последствиях местных выборов на востоке Германии подробно читайте в статье - Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина"