Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии и уволить десятки тысяч работников

Немецкая автостроительная компания Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в стране и сократить десятки тысяч рабочих мест.

Об этом сообщила руководительница производственного совета концерна Даниэла Кавалло на информационном мероприятии для работников в Вольфсбурге, пишет WDR, передает "Европейская правда".

По словам Кавалло, управление компании хочет закрыть по меньшей мере три завода Volkswagen в Германии.

По ее словам, все другие предприятия также будут сокращены. Концерн проинформировал работников об этих планах.

Реклама:

Завод в Оснабрюке, который недавно потерял долгожданный заказ от Porsche, находится под особой угрозой.

Кавалло акцентировала, что исполнительный совет также планирует принудительные сокращения, и профсоюзный совет считает, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест. Целые отделы будут закрыты или перенесены за границу.

"Эти планы затрагивают все немецкие заводы Volkswagen", – отметила она.

Как отметило издание, в Volkswagen в Германии работает около 120 000 человек, около половины из которых – в Вольфсбурге. Концерн имеет в общей сложности десять заводов в стране, шесть из которых расположены в Нижней Саксонии, три – в Саксонии и один – в Гессене.

В сентябре VW отменил схему гарантирования занятости, которая действовала более 30 лет. Сокращения станут возможными с середины 2025 года.

Заметим, что реструктуризация ознаменовала бы первое закрытие отечественных заводов за 87-летнюю историю компании.

Недавно сообщалось, что немецкий экспорт в США может упасть почти на 15%, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах в ноябре.

Больше всего пострадают автомобильная и фармацевтическая отрасли. Ожидаемое падение в обеих отраслях достигает трети.