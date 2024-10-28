Хорватия передаст Украине 60 танков и БМП в рамках соглашения с Германией

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал меморандум о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в рамках которой хорватская сторона получит танки Leopard 2А8 взамен техники, которую передаст Украине.

Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Хорватии, пишет "Европейская правда".

Согласно меморандуму, Хорватия выразила готовность поставить 30 танков типа М-84 и 30 боевых машин пехоты типа М-80, а также запасные части и боеприпасы к ним, в обмен на финансовые ресурсы для покупки до 50 танков Leopard 2А8.

Предполагается, что общая цена новых Leopard 2A8 будет уменьшена на сумму, которую Германия выплатит Хорватии за передачу своей техники Украине.

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"Все остальные детали будут известны после подписания контракта. Дополнительной ценностью такой модели закупок является помощь Украине в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении хорватского Минобороны.

Глава ведомства Иван Анушич выразил надежду, что реализация этого проекта начнется "очень скоро".

В начале месяца президент Владимир Зеленский анонсировал 12-й пакет военной помощи, который предоставит Хорватия.

Предыдущий по счету пакет был объявлен в сентябре, его содержание так же не раскрывалось.

В прошлом году стало известно, что Киев получил хорватские вертолеты Ми-8.