С 1 ноября в Латвии стартуют первые полномасштабные учения бригады НАТО

На этой неделе в Латвии начнутся первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО Resolute Warrior 2024.

Об этом порталу Delfi сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, учения продлятся с 1 по 14 ноября в регионах Видземи и Земгали.

В учениях Resolute Warrior 2024 под руководством многонациональной дивизии НАТО "Север" примут участие более 3500 солдат союзников.

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Журналисты проинформировали, что с 1 по 8 ноября на дорогах можно будет наблюдать усиленное движение военной техники, а также будут видны низко летящие самолеты. Передвижение военной техники будет происходить в соответствии с правилами дорожного движения.

Также на Адажском полигоне будут проводиться учения по артиллерийской стрельбе, что повлечет временный шум.

Национальные вооруженные силы Латвии призвали с пониманием отнестись к военным учениям, которые проходят в Латвии и имеют целью укрепление национальной обороны страны и коллективной безопасности НАТО.

Глава Минобороны страны Андрис Спрудс заявил, что эти учения – четкое и недвусмысленное доказательство присутствия союзников в Балтийском регионе и их готовности в случае необходимости защищать Латвию.

Полковник Седрик Аспиро, командующий многонациональной бригады НАТО в Латвии, отметил, что Resolute Warrior 2024 демонстрирует "коллективную способность укреплять безопасность Латвии".

"Вклад каждого государства-члена многонациональной бригады НАТО уникален и ценен, и вместе мы достигли наивысшего уровня сотрудничества. Посыл этих учений понятен – мы готовы", – акцентировал он.

Как напомнили журналисты, сейчас бригада объединяет силы из 13 стран-членов НАТО: Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

После Resolute Warrior 2024 многонациональная бригада НАТО под руководством Канады продолжит расширять свои возможности. Ожидается, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

Накануне стало известно, что в западных регионах Литвы состоятся военные учения, в ходе которых истребители НАТО, участвующие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, будут летать на низкой высоте.

Напомним, 14 октября Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

Как известно, в Финляндии в конце ноября пройдут крупные артиллерийские учения НАТО.