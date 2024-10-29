Ірландія укотре закликає ЄС переглянути торговельні відносини з Ізраїлем

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс укотре закликав Європейський Союз переглянути торговельні відносини з Ізраїлем після заборони ізраїльськими законодавцями діяльності Агентства ООН з надання допомоги палестинцям (БАПОР).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTE.

Перед зустріччю з майбутнім очільником Європейської ради Антоніу Коштою у Дубліні ірландський прем'єр розкритикував, як він висловився, "ганебну" заборону парламентом Ізраїлю діяльності БАПОР.

"Найважливішим кроком, який Європейський Союз може зробити зараз, є перегляд торговельних відносин. Те, що Ізраїль та ізраїльський Кнесет (парламент. – Ред.) зробили минулої ночі, було підло, ганебно і соромно", – додав він.

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За словами Гарріса, окрім Ірландії за перегляд торговельних відносин із Ізраїлем уже висловились Іспанія, Бельгія та Словенія.

В останні тижні в Євросоюзі обговорюється можливість накладання торговельних обмежень на Ізраїль у межах двосторонньої торговельної угоди, аби відреагувати на порушення гуманітарного права ізраїльськими силами в Газі.

Ірландія, один із найбільш активних критиків ізраїльської військової операції проти терористів ХАМАС у Євросоюзі, вже оголошувала про намір запровадити односторонні торговельні обмеження.

Ізраїльський парламент напередодні проголосував за схвалення двох законопроєктів, які забороняють діяльність Агентства ООН з допомоги та організації робіт в Ізраїлі.

БАПОР неодноразово викривали у зв'язках із терористами ХАМАС після їхнього нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.