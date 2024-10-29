Ирландия в очередной раз призывает ЕС пересмотреть торговые отношения с Израилем

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в очередной раз призвал Европейский Союз пересмотреть торговые отношения с Израилем после запрета израильскими законодателями деятельности Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTE.

Перед встречей с будущим главой Европейского совета Антониу Коштой в Дублине ирландский премьер раскритиковал, как он выразился, "позорный" запрет парламентом Израиля деятельности БАПОР.

"Важнейшим шагом, который Европейский Союз может сделать сейчас, является пересмотр торговых отношений. То, что Израиль и израильский Кнессет (парламент. – Ред.) сделали прошлой ночью, было подло, позорно и стыдно", – добавил он.

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По словам Харриса, кроме Ирландии, за пересмотр торговых отношений с Израилем уже высказались Испания, Бельгия и Словения.

В последние недели в Евросоюзе обсуждается возможность наложения торговых ограничений на Израиль в рамках двустороннего торгового соглашения, чтобы отреагировать на нарушение гуманитарного права израильскими силами в Газе.

Ирландия, один из самых активных критиков израильской военной операции против террористов ХАМАС в Евросоюзе, уже объявляла о намерении ввести односторонние торговые ограничения.

Израильский парламент накануне проголосовал за одобрение двух законопроектов, запрещающих деятельность Агентства ООН по помощи и организации работ в Израиле.

БАПОР неоднократно уличали в связях с террористами ХАМАС после их нападения на Израиль в октябре 2023 года.