У Німеччині співробітники автогалузі вимагали підвищення зарплатні

Тисячі німецьких робітників розпочали у вівторок, 29 жовтня, загальнонаціональні страйки з вимогою підвищення заробітної плати.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, страйки профспілкових працівників майже 4-мільйонної електротехнічної та металургійної промисловості вразили такі компанії, як Porsche, BMW та Mercedes.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Цього тижня стало відомо, що автомобільний гігант Volkswagen може оголосити про закриття трьох заводів на батьківщині вперше за свою 87-річну історію, а також про масові звільнення і 10-відсоткові скорочення заробітної плати для працівників, які збережуть роботу.

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Страйки організувала потужна профспілка IG Metall, яка також влаштувала страйк під час нічної зміни на заводі Volkswagen в місті Оснабрюк, де робітники побоюються закриття підприємства.

Як зазначило агентство, IG Metall вимагає підвищення заробітної плати на 7% порівняно з 3,6% підвищенням за 27 місяців, запропонованим асоціаціями роботодавців. Компанії заявляють, що вимоги нереалістичні.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Близько 500 працівників вийшли на вулицю під час нічної зміни, а потім близько 4 тисячі працівників оголосили страйк під час ранкової зміни, щоб приєднатися до демонстрації.

Нещодавно повідомлялося, що німецький експорт до США може впасти майже на 15%, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переможе на виборах в листопаді.

Найбільше постраждають автомобільна та фармацевтична галузі.