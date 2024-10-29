У Німеччині співробітники автогалузі вимагали підвищення зарплатні
Новини — Вівторок, 29 жовтня 2024, 16:50 —
Тисячі німецьких робітників розпочали у вівторок, 29 жовтня, загальнонаціональні страйки з вимогою підвищення заробітної плати.
Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Як зазначили журналісти, страйки профспілкових працівників майже 4-мільйонної електротехнічної та металургійної промисловості вразили такі компанії, як Porsche, BMW та Mercedes.
Цього тижня стало відомо, що автомобільний гігант Volkswagen може оголосити про закриття трьох заводів на батьківщині вперше за свою 87-річну історію, а також про масові звільнення і 10-відсоткові скорочення заробітної плати для працівників, які збережуть роботу.
Страйки організувала потужна профспілка IG Metall, яка також влаштувала страйк під час нічної зміни на заводі Volkswagen в місті Оснабрюк, де робітники побоюються закриття підприємства.
Як зазначило агентство, IG Metall вимагає підвищення заробітної плати на 7% порівняно з 3,6% підвищенням за 27 місяців, запропонованим асоціаціями роботодавців. Компанії заявляють, що вимоги нереалістичні.
Близько 500 працівників вийшли на вулицю під час нічної зміни, а потім близько 4 тисячі працівників оголосили страйк під час ранкової зміни, щоб приєднатися до демонстрації.
Нещодавно повідомлялося, що німецький експорт до США може впасти майже на 15%, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переможе на виборах в листопаді.
Найбільше постраждають автомобільна та фармацевтична галузі.