Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступит на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси на этой неделе.

Об этом сообщило издание Politico, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, глава МИД Венгрии присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.

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Журналисты утверждают, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".

Заметим, что Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

Последний раз, когда он был в России в октябре, Сийярто выступил на форуме в Санкт-Петербурге, организованном российским энергетическим гигантом "Газпромом", и заявил, что "безопасное и доступное газоснабжение Венгрии невозможно" без сотрудничества с Россией.

А в конце мая он также посещал Минск.

Сийярто стал первым высокопоставленным чиновником из стран ЕС, который посетил Беларусь в 2023 году, после того, как режим Александра Лукашенко начал репрессии против оппозиции в 2020 году и оказал помощь России в ее полномасштабном вторжении в Украину.