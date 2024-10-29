ЕС окончательно одобрил пошлины до 35,3% на китайские электромобили

Европейский Союз намерен ввести пошлины на импорт электромобилей из Китая до четверга, 31 октября, после того, как соответствующие переговоры между Брюсселем и Пекином завершились безрезультатно.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявила Европейская комиссия.

Исполнительный орган ЕС объявил о завершении расследования в отношении китайских электромобилей, в результате которого объявил о введении компенсационных пошлин на их импорт сроком на пять лет.

В Еврокомиссии заявили, что цепочка создания стоимости электромобилей в Китае "получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС".

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Пошлины вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС, что ожидается до конца октября. Их ставка будет отличаться от 17% для BYD до 35,3% для SAIC. Отдельная пошлина в 7,8% установили для автомобилей Tesla, которые импортируются из Китая.

Электромобили стали одной из насущных тем в более широком торговом споре между Китаем и Евросоюзом о влиянии китайских государственных субсидий на европейские рынки и все большего экспорта Пекином зеленых технологий в страны ЕС.

В июле ЕС объявил о временных тарифах в размере до 37,6% на электромобили, произведенные в Китае, начав расследование. Сейчас эти временные тарифы уже не действуют.

Китай, не дожидаясь завершения расследования, подал жалобу во Всемирную торговую организацию.