Естонські прикордонники виявили в громадянина Іспанії шапки з серпом і молотом

На прикордонному пункті "Нарва 1" в Естонії в громадянина Іспанії виявили дві шапки із забороненою символікою, які іноземець вважав за краще добровільно віддати.

Про це, як пише "Європейська правди", повідомив портал ERR.ee.

Чоловік, під час перевірки якого виявили дві шапки із серпом і молотом та червоними зірочками, їхав з Росії в Естонію.

Прикордонники повідомили іноземцю, що розцінюють ці знаки як символіку країни-агресора, використання якої в Естонії заборонено. Іспанець добровільно віддав обидві шапки і потрапив у країну.

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Нагадаємо, вчора уряд Литви схвалив заборону ввезення нацистської та радянської символіки.

А в квітні цього року громадянину Росії, який хотів в’їхати в Естонію, довелось відмовитись від футболки з радянською символікою, яку він хотів провезти із собою у балтійську країну.

У квітні 2023 року президент Естонії Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.

Закон забороняє демонстрацію символу, пов'язаного зі скоєнням акту агресії, геноциду, злочину проти людяності або воєнного злочину, у спосіб, що підтримує або виправдовує ці дії.