Эстонские пограничники обнаружили у гражданина Испании шапки с серпом и молотом

На пограничном пункте "Нарва 1" в Эстонии у гражданина Испании обнаружили две шапки с запрещенной символикой, которые иностранец предпочел добровольно отдать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал ERR.ee.

Мужчина, во время проверки которого обнаружили две шапки с серпом и молотом и красными звездочками, ехал из России в Эстонию.

Пограничники сообщили иностранцу, что расценивают эти знаки как символику страны-агрессора, использование которой в Эстонии запрещено. Испанец добровольно отдал обе шапки и попал в страну.

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Напомним, вчера правительство Литвы одобрило запрет ввоза нацистской и советской символики.

А в апреле этого года гражданину России, который хотел въехать в Эстонию, пришлось отказаться от футболки с советской символикой, которую он хотел провезти с собой в балтийскую страну.

В апреле 2023 года президент Эстонии Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Закон запрещает демонстрацию символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, способом, поддерживающим или оправдывающим эти действия.