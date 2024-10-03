В итальянском аэропорту у самолета Ryanair загорелся двигатель
В аэропорту итальянского города Бриндизи произошел инцидент с самолетом ирландского лоукостера Ryanair – во время подготовки к взлету у него загорелся двигатель.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Как указано, инцидент с самолетом, который выполнял рейс в Турин, произошел утром в четверг, 3 октября.
В связи с возгоранием двигателя 184 пассажиров и членов экипажа пришлось эвакуировать с помощью аварийных трапов. В результате инцидента никто не пострадал.
Также из-за внештатной ситуации пришлось временно закрыть аэропорт.
Напомним, два дня назад аэропорт Орио-аль-Серио, что недалеко от города Бергамо на севере Италии, перенес или отменил рейсы после того, как во время посадки самолета Ryanair у него лопнули шины.
А в сентябре в варшавском аэропорту имени Шопена экстренно приземлился самолет из Москвы, направлявшийся в Стамбул.