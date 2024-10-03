У Литві похвалилися прагненням німецьких військових долучитися до бригади на території країни

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що процес відбору до литовської бригади в Німеччині викликав великий інтерес серед військових.

Про це повідомляє телерадіокомпанія LRT, передає "Європейська правда".

Кащюнас зробив свою заяву під час голосування в Сеймі в четвер, 3 жовтня, за ратифікацію угоди між Вільнюсом і Берліном про права німецьких військовослужбовців, членів їхніх сімей та цивільних осіб, які перебувають у Литві.

Очільник оборонного відомства заявив, що країна радіє цьому й така тенденція "дуже надихає".

Реклама:

"Коли в Німеччині проводять відбір тих, хто може і хоче поїхати сюди, [...] на одне місце претендують три-чотири солдати. Ми радіємо цьому, і це дуже надихає", – сказав Кащюнас.

Він розповів, що напередодні зустрівся із командиром німецької бригади, який вже перебуває у Литві.

"Він продовжує працювати, готується до прийому, чекає на прибуття додаткових військ цього року. У нас є план і на наступний рік, оскільки наступного року у нас буде 500 [німецьких військовослужбовців], і ми розробили, як ми це зробимо", – поділився міністр.

За його словами, ратифікація угоди знаменує стратегічне партнерство між Литвою та Німеччиною і незворотність перебування бригади в Литві.

"Якщо ми подивимося на юридичне значення, то це визначає правовий статус німецьких військ тут, у Литві", – зазначив міністр оборони.

Як відомо, у вересні Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує всі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Нагадаємо, у квітні до Литви прибула "передова група" з близько 20 німецьких військових для подальших приготувань. Ще 120 мають прибути на початку жовтня.

Розгортання німецької бригади почали обговорювати після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Німеччина оголосила про конкретні зобов’язання щодо цього в червні минулого року.

Міжнародний батальйон НАТО під керівництвом Німеччини, розгорнутий у Литві в 2017 році, також буде інтегрований до складу бригади. Зробити це планують у 2026 році.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.

Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.