В Литве похвастались стремлением немецких военных присоединиться к бригаде на территории страны

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что процесс отбора в литовскую бригаду в Германии вызвал большой интерес среди военных.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Свое заявление Кащюнас сделал во время голосования в Сейме в четверг, 3 октября, за ратификацию соглашения между Вильнюсом и Берлином о правах немецких военнослужащих, членов их семей и гражданских лиц, находящихся в Литве.

Глава оборонного ведомства заявил, что страна радуется этому и такая тенденция "очень вдохновляет".

Реклама:

"Когда в Германии проводят отбор тех, кто может и хочет поехать сюда, [...] на одно место претендуют три-четыре солдата. Мы радуемся этому, и это очень вдохновляет", – сказал Кащюнас.

Он рассказал, что накануне встретился с командиром немецкой бригады, который уже находится в Литве.

"Он продолжает работать, готовится к приему, ждет прибытия дополнительных войск в этом году. У нас есть план и на следующий год, поскольку в следующем году у нас будет 500 [немецких военнослужащих], и мы разработали, как мы это сделаем", – поделился министр.

По его словам, ратификация соглашения знаменует стратегическое партнерство между Литвой и Германией и необратимость пребывания бригады в Литве.

"Если мы посмотрим на юридическое значение, то это определяет правовой статус немецких войск здесь, в Литве", – отметил министр обороны.

Как известно, в сентябре Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Напомним, в апреле в Литву прибыла "передовая группа" из около 20 немецких военных для дальнейших приготовлений. Еще 120 должны прибыть в начале октября.

Развертывание немецкой бригады начали обсуждать после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Германия объявила о конкретных обязательствах по этому поводу в июне прошлого года.

Международный батальон НАТО под руководством Германии, развернутый в Литве в 2017 году, также будет интегрирован в состав бригады. Сделать это планируют в 2026 году.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за рубежом.