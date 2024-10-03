Председатель комитета по иностранным делам Бундестага, член Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот критикует политику своей партии в отношении Украины, заявив, что политсила не смогла донести, почему военная поддержка является такой важной.

Его заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Рот отметил, что СДПГ и он в частности не смогли объяснить, почему Украина нуждается в военной помощи.

"Мы позволили заманить себя в ловушку "АдГ" и Сары Вагенкнехт. Они и их националистически-популистские движения захватили концепцию мира", – сказал депутат.

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По его словам, когда "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) и "Альтернатива для Германии" говорят о мире, они имеют в виду, что Украина должна подчиниться России.

В то же время Рот подчеркнул, что поставки оружия не являются самоцелью, а должны помочь Украине сесть за стол переговоров с позиции силы.

"Чрезвычайно эмоциональные споры создали опасный вакуум, в котором сторонников Украины дискредитируют как подстрекателей войны", – добавил он.

Вагенкнехт, которую в медиа называют "подругой Путина" за прокремлевскую позицию, предложила пророссийский "мирный план" для Украины.

В частности, она выдвинула идею предложить Владимиру Путину, что Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Стоит отметить, что на последних местных выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге партия Вагенкнехт получила значительные позиции и будет играть важную роль в формировании коалиций.

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что коалиция между его Христианско-демократическим союзом, Социал-демократической партией и "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW) возможна после местных выборов.

А вот десятки политиков ХДС – против альянса с партией Вагенкнехт.