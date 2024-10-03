У Швеції подали черговий позов проти компанії Маска через умови роботи

Шведська профспілка IF Metall подала позов проти компанії Tesla Ілона Маска, стверджуючи, що вона не проінформувала працівників про зміни на робочих місцях, що є обов'язковим згідно з трудовим законодавством країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Новий позов IF Metall – другий за цей рік – стверджує, що Tesla порушила шведський Закон про спільне визначення, який передбачає, що компанії повинні інформувати профспілки про значні зміни.

Йдеться про те, що Tesla реорганізувала свою філію в шведському місті Умео, не повідомивши про це IF Metall.

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Американський концерн, очолюваний мільярдером Ілоном Маском, перебуває в центрі суперечки у Швеції понад рік.

Конфлікт розпочався в жовтні 2023 року, коли група механіків Tesla оголосила страйк, після чого понад десяток профспілок різних галузей підтримав їхні дії на знак солідарності.

Страйкарі звинувачували Tesla у відмові підписати колективний договір, що б дозволило IF Metall вести переговори про заробітну плату та інші умови від імені працівників.

Автовиробник стверджує, що пропонує такі ж або навіть кращі умови, ніж ті, яких вимагала профспілка.

На тлі конфлікту Tesla знайшла способи продовжити роботу і збільшити свою частку на шведському ринку, зокрема за рахунок найму працівників, які не є членами профспілки.