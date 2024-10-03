В Швеции подали очередной иск против компании Маска из-за условий работы

Шведский профсоюз IF Metall подал иск против компании Tesla Илона Маска, утверждая, что она не проинформировала работников об изменениях на рабочих местах, что является обязательным согласно трудовому законодательству страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Новый иск IF Metall – второй за этот год – утверждает, что Tesla нарушила шведский Закон об общем определении, который предусматривает, что компании должны информировать профсоюзы о значительных изменениях.

Речь идет о том, что Tesla реорганизовала свой филиал в шведском городе Умео, не уведомив об этом IF Metall.

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Американский концерн, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, находится в центре спора в Швеции более года.

Конфликт начался в октябре 2023 года, когда группа механиков Tesla объявила забастовку, после чего более десятка профсоюзов различных отраслей поддержал их действия в знак солидарности.

Бастующие обвиняли Tesla в отказе подписать коллективный договор, что бы позволило IF Metall вести переговоры о заработной плате и других условиях от имени работников.

Автопроизводитель утверждает, что предлагает такие же или даже лучшие условия, чем те, которых требовал профсоюз.

На фоне конфликта Tesla нашла способы продолжить работу и увеличить свою долю на шведском рынке, в частности за счет найма работников, не являющихся членами профсоюза.