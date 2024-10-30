Міністр оборони Німеччини закликав до єдності на тлі чуток про розкол у коаліції

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що хотів би бачити більше єдності в уряді на тлі чуток про дедалі більший розкол у керівній коаліції.

Заяву німецького міністра наводить Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про нинішній публічний імідж коаліції, яку дедалі частіше ЗМІ описують як розділену, Пісторіус сказав: "Зараз не такі часи, щоб ми могли собі це дозволити".

На запитання про те, чи розуміє він, що дії уряду іноді називають дитячим садком, очільник німецького оборонного відомства відповів: "Так".

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З огляду на війну в Україні, оснащення Бундесверу, шалені витрати після пандемії коронавірусу міністр вважає, що "дійсно настав час для великих, політичних, національних, об'єднаних зусиль".

Для нього це також передбачає переосмислення власних позицій, сказав Пісторіус.

"Я б дуже хотів, щоб ми всі зараз усвідомили, що це завдання занадто велике", – додав він.

Останнім часом в Німеччині з новою силою почали циркулювати чутки про розкол в коаліції після того, як канцлер Олаф Шольц, який представляє соціал-демократів, не запросив на саміт з питань промисловості міністрів свого уряду Роберта Габека ("Зелені") та Крістіана Ліндера (Вільна демократична партія).

Як наслідок міністр фінансів Лінднер організував свого роду контрсаміт того ж дня, що і Шольц.

Нагадаємо, на початку жовтня сам Лінднер висловлював сумніви щодо життєздатності урядової коаліції.

Перед тим віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.