Министр обороны Германии призвал к единству на фоне слухов о расколе в коалиции

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хотел бы видеть больше единства в правительстве на фоне слухов о все большем расколе в правящей коалиции.

Заявление немецкого министра приводит Zeit, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о нынешнем публичном имидже коалиции, которую все чаще СМИ описывают как разделенную, Писториус сказал: "Сейчас не такие времена, чтобы мы могли себе это позволить".

На вопрос о том, понимает ли он, что действия правительства иногда называют детским садом, глава немецкого оборонного ведомства ответил: "Да".

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Учитывая войну в Украине, оснащение Бундесвера, огромные расходы после пандемии коронавируса министр считает, что "действительно пришло время для больших, политических, национальных, объединенных усилий".

Для него это также предполагает переосмысление собственных позиций, сказал Писториус.

"Я бы очень хотел, чтобы мы все сейчас осознали, что эта задача слишком велика", – добавил он.

В последнее время в Германии с новой силой начали циркулировать слухи о расколе в коалиции после того, как канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, не пригласил на саммит по вопросам промышленности министров своего правительства Роберта Габека ("Зеленые") и Кристиана Линдера (Свободная демократическая партия).

В результате министр финансов Линднер организовал своего рода контрсаммит в тот же день, что и Шольц.

Напомним, в начале октября сам Линднер высказывал сомнения по поводу жизнеспособности правительственной коалиции.

Перед тем вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий заявлял, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.