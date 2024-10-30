Литва, Ірландія та Італія підпишуть угоди щодо відновлення України

Литва, Ірландія та Італія у середу, 30 жовтня, планують підписати угоди щодо проєктів з відновлення України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У Міністерстві закордонних справ Литви поінформували, що Ірландія виділить три мільйона євро на будівництво бомбосховищ біля шкіл в Україні.

Ці кошти передадуть до Литовського фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, який фінансує проєкти реконструкції в Україні.

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Також буде підписано договір із переможцями ініційованого Литвою міжнародного архітектурного конкурсу "Школа майбутнього для України" з Італії – компанією Scandurra Studio Architettura.

Італійська компанія підготує типовий шкільний технічний проєкт, за яким буде відновлено зруйновані під час війни в Україні навчальні заклади.

За даними МЗС, того самого дня в міністерстві відбудеться щорічна конференція зі співробітництва з метою розвитку, темою якої є посилення стійкості за допомогою міжнародного партнерства.

Конференцію відкриє міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, у рамках конференції буде підписано меморандум про взаєморозуміння з Тайванем щодо подальшої співпраці у відновленні України.

Тайванське представництво виділить п’ять мільйонів євро на ініціативи з відновлення України, які реалізує Литва.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що Італія прийме конференцію з відновлення України.

У жовтні цього року прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що Конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.