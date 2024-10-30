Литва, Ирландия и Италия подпишут соглашения по восстановлению Украины

Литва, Ирландия и Италия в среду, 30 октября, планируют подписать соглашения по проектам восстановления Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что Ирландия выделит три миллиона евро на строительство бомбоубежищ возле школ в Украине.

Эти средства передадут в Литовский фонд сотрудничества с целью развития и гуманитарной помощи, который финансирует проекты реконструкции в Украине.

Реклама:

Также будет подписан договор с победителями инициированного Литвой международного архитектурного конкурса "Школа будущего для Украины" из Италии – компанией Scandurra Studio Architettura.

Итальянская компания подготовит типовой школьный технический проект, по которому будут восстановлены разрушенные во время войны в Украине учебные заведения.

По данным МИД, в тот же день в министерстве состоится ежегодная конференция по сотрудничеству в целях развития, темой которой является усиление устойчивости с помощью международного партнерства.

Конференцию откроет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, в рамках конференции будет подписан меморандум о взаимопонимании с Тайванем по дальнейшему сотрудничеству в восстановлении Украины.

Тайваньское представительство выделит пять миллионов евро на инициативы по восстановлению Украины, которые реализует Литва.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Италия примет конференцию по восстановлению Украины.

В октябре этого года премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила, что Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.