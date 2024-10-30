Столиця Латвії знову відмовиться від святкових феєрверків через війну в Україні

У столиці Латвії Ризі цьогоріч на День незалежності і новорічні свята знову не буде феєрверків – як і в попередні роки після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Цього року на День незалежності 18 листопада та святкуваннях до Нового року у Ризі не буде феєрверків. Така домовленість діє від початку повномасштабної війни Росії проти України, а в попередні роки причиною скасування феєрверків була пандемія коронавірусу.

У мерії також зазначають, що відмова від феєрверків зменшує шкоду для довкілля і стрес для тварин.

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День незалежності відзначатимуть святковим концертом у центрі, а також там виступить зі зверненням президент Едгарс Рінкевичс.

Проте деякі латвійські міста вирішили відступити від неписаної домовленості та організовували феєрверки торік, і планують також цього року.

Нагадаємо, під час минулогічних святкувань Нового року у багатьох містах Європи були інциденти з пораненнями і навіть летальними наслідками через використання феєрверків та іншої піротехніки.

Біля одного з грецьких островів феєрверк з елітної яхти ймовірно спровокував масштабну лісову пожежу.