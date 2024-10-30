Німеччина пропонує розмістити сили Frontex на кордоні Польщі з Білоруссю

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запропонувала розмістити сили прикордонної служби ЄС Frontex на кордоні Польщі з Білоруссю для стримування нелегальної міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Під час візиту до прикордонного пункту пропуску Половце під час зустрічі з польським колегою Томашем Сємоняком Фезер зауважила, що угоди про спільну європейську систему притулку передбачають посилення захисту зовнішніх кордонів ЄС.

"І тому я, звичайно, можу собі уявити, що Frontex також надаватиме підтримку тут, де буде задіяна велика кількість німецьких поліцейських", – додала глава німецького МВС.

Реклама:

Міністр внутрішніх справ Польщі своєю чергою підкреслив, що його країна розраховує насамперед на фінансовий внесок ЄС для посилення безпеки кордонів. Співпраця між прикордонниками і поліцією Німеччини та Польщі також важлива для боротьби з діяльністю контрабандистів, додав він.

Починаючи з 2021 року, Польща неодноразово звинувачувала Білорусь у створенні кризи біженців на кордоні для тиску – у відповідь на санкції ЄС проти режиму Александра Лукашенка після придушення ним протестів 2020 року.

Незважаючи на будівництво паркану заввишки понад п'ять метрів та електронну систему спостереження, мігранти щодня намагаються нелегально перетнути білорусько-польський кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно оголосив, що його країна тимчасово призупинить право на притулок для нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.