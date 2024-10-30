Германия предлагает разместить силы Frontex на границе Польши с Беларусью

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предложила разместить силы пограничной службы ЕС Frontex на границе Польши с Беларусью для сдерживания нелегальной миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Во время визита в пограничный пункт пропуска Половце во время встречи с польским коллегой Томашем Семоняком Фезер отметила, что соглашения о совместной европейской системе убежища предусматривают усиление защиты внешних границ ЕС.

"И поэтому я, конечно, могу себе представить, что Frontex также будет оказывать поддержку здесь, где будет задействовано большое количество немецких полицейских", – добавила глава немецкого МВД.

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Министр внутренних дел Польши в свою очередь подчеркнул, что его страна рассчитывает прежде всего на финансовый вклад ЕС для усиления безопасности границ. Сотрудничество между пограничниками и полицией Германии и Польши также важно для борьбы с деятельностью контрабандистов, добавил он.

Начиная с 2021 года, Польша неоднократно обвиняла Беларусь в создании кризиса беженцев на границе для давления – в ответ на санкции ЕС против режима Александра Лукашенко после подавления им протестов 2020 года.

Несмотря на строительство забора высотой более пяти метров и электронную систему наблюдения, мигранты ежедневно пытаются нелегально пересечь белорусско-польскую границу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно объявил, что его страна временно приостановит право на убежище для нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.