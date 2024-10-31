На улицах Марселя скопилось 600 тонн мусора из-за забастовки коммунальщиков

Из-за забастовки мусорщиков в двух округах Марселя на улицах города накопилось уже 600 тонн мусора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Забастовка мусорщиков – работников локального филиала французской компании Veolia началась еще в прошлую пятницу и продолжается почти неделю. В результате в 3-м и 14-м округах Марселя мусор продолжает накапливаться на улицах, объемы достигают уже около 600 тонн. Мусорные баки и урны переполнены, новые пакеты приходится оставлять рядом на тротуарах.

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Чтобы обеспечить хоть какое-то обслуживание, ответственная за вывоз мусора компания установила 10 альтернативных контейнеров.

Бастующие мусорщики, около 160 человек, жалуются на слишком большие рабочие нагрузки и недостаток инструментов для адекватного выполнения задач.

Забастовки мусорщиков не редкость для Марселя – второго крупнейшего города во Франции, и иногда длились до двух недель. В начале 2022 года мэрии даже пришлось срочно вмешаться и заказать вывоз мусора грузовиками частной компании, чтобы горы мусора не оказались в море в результате сильного шторма.

Весной 2023 года из-за забастовки мусорщиков в Париже во многих районах города долгое время не вывозился мусор. Их протест был частью более масштабных акций против непопулярной пенсионной реформы, которую в конце концов приняли.

В сентябре этого года недельную забастовку объявляли дворники Брюсселя.