СМИ: Количество погибших в Испании в результате наводнений достигло 158

В результате сильного наводнения количество погибших в Испании возросло до, по меньшей мере, 158 человек.

Об этом сообщило El Mundo, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналисты, бригады скорой помощи ищут тела в автомобилях, среди обломков, затопленных первых этажей и помещений и поврежденных зданий.

Количество погибших уже возросло до, по меньшей мере, 158 человек. Как отметили журналисты, 155 погибших зафиксировали в одной только Валенсии, два человека погибли в Кастилии-Ла-Манче, еще один человек – в Малаге.

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Наибольшее количество погибших зафиксировали в 25-тысячном городе Пайпорта, вблизи Валенсии, где, по словам мэра, погибло 62 человека.

Как сообщило агентство Reuters, спасатели обнаружили тела восьми человек, которые оказались в ловушке в гараже. Мэр Валенсии Мария Хосе сообщила журналистам, что среди восьми тел, найденных утопленными в гараже в пригороде города Ла Торре, был местный полицейский.

В том же районе, добавила она, 45-летнюю женщину также нашли мертвой в собственном доме.

Неизвестное количество людей до сих пор считается пропавшим без вести, и жертв может быть больше. В муниципалитете Летур в Альбасете ищут пять человек.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Национальная полиция Испании арестовала 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за кражи в районах, наиболее пострадавших от стихии.