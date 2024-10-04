Джонсон считает, что Нетаньяху мог установить прослушку в его туалете

Экс-премьер и бывший глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что в его личном туалете в Министерстве иностранных дел нашли прослушивающее устройство после того, как им воспользовался премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Это утверждение содержится в мемуарах Джонсона Unleashed ("Раскованный"), отрывки из которых были опубликованы в газете Daily Telegraph, пишет "Европейская правда".

Бывший премьер-министр утверждает, что его служба безопасности нашла оборудование для прослушивания в туалете после того, как в 2017 году санузлом воспользовался Нетаньяху.

Во время их встречи в его старом офисе, по словам Джонсона, Нетаньяху извинился и пошел в туалет.

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"Это может быть совпадением, а может и нет, но мне сказали, что позже, когда они делали регулярную проверку на наличие жучков, они нашли подслушивающее устройство в туалете", – пишет Джонсон, вспоминая о встрече.

Издание спросило экс-премьера, может ли он рассказать больше подробностей о том, что произошло, и Джонсон ответил: "Я думаю, что все, что вам нужно знать об этом эпизоде, есть в книге".

Примерно в то же время Израиль обвинили в установке подслушивающих устройств в Белом доме.

Мемуары Джонсона вызвали бурные обсуждения в Лондоне еще до их выхода в свет 10 октября.

Экс-премьер, которого отстранила от должности собственная партия в 2022 году, раскрыл причину смерти покойной королевы Елизаветы II и планы рейда на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса.